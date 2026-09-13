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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Мендель

Бывшая спикер Владимира Зеленского Юлия Мендель попала под санкции Украины.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против своей бывшей пресс-секретари Мендель

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против своей бывшей пресс-секретари Мендель / © ТСН

Президент Владимир Зеленский ввел ряд новых санкций: против 20 судов российского теневого флота, предприятий корпорации «Ростех» и пропагандистов, а также против своей бывшей пресс-секретари Юлии Мендель.

Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.

В одном из указов — 10 российских и украинских лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду, поддерживают агрессивную политику России против Украины. В частности, санкции применены против бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Также в санкционный список вошли:

  • 20 морских судов, используемых Россией для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. В ОП эти суда называют важнейшим источником дохода российского бюджета, прямо финансирующего войну против Украины.

  • 29 граждан РФ и 29 российских компаний. Среди них предприятия, включенные в цепи поставок высокоточного промышленного оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов.

  • Российские предприятия, производящие товары двойного назначения, научно-исследовательские организации, разрабатывающие техническую документацию для российского ВПК, а также учебное заведение, которое готовит специалистов для предприятий российского концерна «Калашников».

  • Российские компании, которые проектируют решения и снабжают высокотехнологичное оборудование для предприятий российского ВПК и ИТ-компаний, разрабатывающих и обслуживающих программные продукты по шифрованию информации, сбору и управлению базами данных.

Как ответила на санкции Мендель

Сама Юлия Мендель назвала санкции против себя «антиконституционными» и опять набросилась с обвинениями на своего бывшего «шефа».

Она считает санкции местью за свое резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в мае этого года.

Также Мендель заверила, что санкции «не изменят ее позиции».

Что известно о Юлии Менделе

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу «Каждый из нас президент», в которой хвалила Владимира Зеленского.

В одном из заявлений она назвала Зеленского «величайшим лидером современности».

Однако сейчас она резко изменила свою риторику. В мае Мендель подверглась критике после своего резонансного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском и обратилась к Путину.

В июне этого года Мендель снова обвинила украинские власти в том, что ей якобы выгодна война. Бывшая пресс-секретарь Зеленского уже договорилась к тому, что назвала своего бывшего шефа диктатором.

Обо всех этапах жизни бывшего спикера Владимира Зеленского и его последних откровений читайте в этой статье ТСН.ua.

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