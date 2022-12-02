Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете Московского патриархата в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Указ №820 от 1 декабря опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Речь идет о решении СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Президент поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об ограничении и запрете руководствуемых РФ религиозных организаций. Между тем, Кабинет министров должен проверить основания и условия, по которым религиозные организации пользуются имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Глава государства поручил СБУ и полиции активизировать проверки по противодействию подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

Напомним, СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Во время обысков правоохранители обнаружили пропагандистские материалы.

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