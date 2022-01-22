Зеленский ввел в действие санкции против крымских "стражей", "судей" и российского дизайнера Лебедева

Санкции продлятся пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО датированное еще 30 декабря 2021 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Речь идет о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Среди санкций – блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом, например, остановка финансовых операций. Санкции введены на срок пять лет.

Как говорится в приложении к указу, персональные санкции применены против граждан Российской Федерации, работающих в правоохранительных органах и судах оккупированной Автономной Республики Крым или являющихся "высокопоставленными". В список попал и известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Правда, с 2017 года ему и так запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Донбасса и разработки лого для оккупированного Крыма.

Также Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

К тому же, санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и нескольких его работников, например основателя Вольфа Прикса, ведь они разработали проект театра оперы и балета в аннексированном Севастополе для российской оккупационной администрации. Также есть и санкции против 23 российских компаний.

Всего в списке подсанкционных лиц – 52 фамилии.

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