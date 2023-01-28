Зеленский ввел в действие санкции против причастных к перевозке по железной дороге оккупантов и техники

Их активы в Украине будут заблокированы, а имущество – использовано для обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против юридических и физических лиц, причастных к перевозке по железной дороге российской военной техники и солдат.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении 28 января.
"Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", — сказал Зеленский.
Он добавил, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине будут заблокированы, а имущество будет использовано для обороны Украины.
"И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", – подчеркнул президент.
Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине усиливать санкции против России.
Напомним, накануне Совет Евросоюза продлил на полгода экономические санкции против России за развязанную войну против Украины.
Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России в годовщину ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2023 года.
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