Зеленский ввел в действие санкции против причастных к перевозке по железной дороге оккупантов и техники

Их активы в Украине будут заблокированы, а имущество – использовано для обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против юридических и физических лиц, причастных к перевозке по железной дороге российской военной техники и солдат.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении 28 января.

"Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", — сказал Зеленский.

Также читайте У Байдена могут ослабить санкции против России: госсекретарь США назвала условия

Он добавил, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине будут заблокированы, а имущество будет использовано для обороны Украины.

"И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине усиливать санкции против России.

Напомним, накануне Совет Евросоюза продлил на полгода экономические санкции против России за развязанную войну против Украины.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России в годовщину ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2023 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.