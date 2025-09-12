- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2877
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ввел в Украине новый праздник: кого он касается
Украина получила новый праздник — День войск радиоэлектронной борьбы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня войск радиоэлектронной борьбы. Его будут праздновать ежегодно 12 сентября.
Об этом свидетельствует указ№679/2025 на сайте главы государства.
Зеленский также поздравил воинов радиоэлектронной борьбы с их профессиональным праздником.
«Сегодня день людей, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины. Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, держат связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности», — говорится в сообщении президента.
Он поблагодарил каждого и каждую из специалистов РЭБ за важнейшую работу. Зеленский отметил, что эти воины ежедневно спасают жизни и делают украинскую армию сильнее.
«И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память», — добавил глава государства.
К слову, ранее Зеленский подписал указ, которым установил еще один праздник – День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.