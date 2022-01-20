Зеленский заявил, что вводить санкции в отношении России нужно, не дожидаясь возможного вторжения на Украину - СМИ

Зеленский заявил, что вводить санкции в отношении России нужно, не дожидаясь возможного вторжения на Украину - СМИ

По его словам, санкции, которые будут введены в случае эскалации, в лучшем случае нейтральны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, которые посетили Киев, что вводить санкции в отношении РФ нужно, не дожидаясь вторжения в Украину.

Об этом информирует Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. И любые возможные санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции бесполезны", - заявил порталу источник, близкий к президенту Украины.

Мол, санкции, которые будут введены в случае эскалации, в лучшем случае нейтральны.

Общий настрой встречи сенаторов с Зеленским был позитивным и теплым, но были разногласия по поводу того, когда следует вводить санкции против России.

Напомним, что Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

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