Зеленский выдвинул Путину дедлайн и дал предупреждение

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже поставил дедлайны — к предстоящей зиме.

Об этом глава государства заявил, выступая на конференции Reuters Next на G7, пишет The Guardian.

По его словам, переговоры могут состояться в третьей стране – Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока.

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«Это была ужасная зима для нас. Но мы, конечно, не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них тоже будет не простая», — подчеркнул Зеленский.

Он также подтвердил, что недавно обсуждал свои предложения с российским олигархом Романом Абрамовичем. Президент подтвердил, что предлагал Путину присоединиться к переговорам на саммите G7, хотя Кремль сегодня опроверг это.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с «фюрером» РФ Владимиром Путиным – как место предложил саммит G7 во Франции. По его словам, США и Европа согласились пригласить диктатора на саммит. По данным Reuters, Киев передал приглашение своим российским коллегам, но не получил четкого ответа.

Впрочем, в Кремле выступили с истерическим заявлением по этому поводу. Мол, Путин вроде бы не получал приглашения от президента Украины Владимира Зеленского официальными каналами. Спикер Дмитрий Песков нагло добавил, что «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».

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Дата публикации 11:20, 16.06.26 Количество просмотров 42 Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7 во Франции

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