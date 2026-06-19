Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: подробности заявления

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул жесткий ультиматум самопровозглашённому лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Киев требует немедленно прекратить помощь стране-агрессорке России в корректировке ударов по украинским городам. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

Зеленский отреагировал на недавние заявления Александра Лукашенко. Белорусский диктатор пытался оправдаться, заявив, что якобы переборщил с выпадами в адрес украинского лидера, и теперь уверяет, что его страна не собирается вступать в открытую войну.

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Однако президент Украины дал понять, что время для пустых слов прошло. Речь идет о непосредственном соучастии в военных преступлениях против гражданского населения.

«Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что личные оскорбления можно простить, но не системное участие Беларуси в кровавых воздушных атаках на украинскую инфраструктуру.

Зеленский напомнил, что Белоруссия была плацдармом для Кремля с первых часов полномасштабного вторжения. Тогда Лукашенко также пытался снять с себя ответственность, придумывая сказки, что якобы «не контролировал» ситуацию и не знал о запуске российских ракет со своей территории.

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Сегодня же Минск продолжает активно обеспечивать логистику и разведку для оккупационных войск. В частности, в Беларуси развернута специальная аппаратура, которая помогает оккупантам точнее бить по жилым домам и энергетическим объектам Украины.

«Сейчас на территории Беларуси работают ретрансляторы и оборудование, которое используется для корректировки ударов по украинским гражданским объектам», — констатировал Зеленский.

Также президент назвал Беларусь одним из главных поставщиков горючего для российских танков и военной техники, что совершает зверства на украинской земле.

В то же время Зеленский предупредил белорусский народ о коварных планах Москвы. По его словам, Кремль не оставляет попыток полноценно вовлечь белорусов в боевые действия и для этого уже готовит масштабные провокации на границе, чтобы обвинить во всем Украину.

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Лукашенко неожиданно изменил риторику по отношению к Украине — последние новости

Напомним, в своем недавнем интервью для Al Arabiya English Лукашенко занял осторожную позицию по войне в Украине: он отверг возможность участия белорусских войск в боевых действиях, объяснив это нехваткой ресурсов, риском ударов по инфраструктуре и угрозой непосредственного столкновения с НАТО. Несмотря на повторение российских нарративов об успехах на фронте, Лукашенко признал эффективность украинской обороны и заявил о готовности выступить посредником в переговорах.

Однако главнокомандующий ВСУ Сырский на фоне угрозы из Беларуси принял решение о формировании новых частей беспилотных систем для усиления северных рубежей страны.

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