Зеленский выходит в первый тур, но проигрывает Залужному и Федорову во втором: новый соцопрос

Кто возглавляет президентские рейтинги в Украине: социологи опубликовали новые данные / © Associated Press

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В случае гипотетического проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время действующий президент Владимир Зеленский, экс-главком и посол в Британии Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Федоров имеют самые высокие рейтинги.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований СОЦИС.

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По данным соцопроса, если выборы состоятся в ближайшее время, 22,3% украинцев готовы отдать свои голоса за действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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© socis

Владимир Зеленский в первом туре президентских выборов занял бы первое место. Залужный имеет 21,4% и 21,4%. На третьем месте оказался бы бывший министр обороны Михаил Федоров (13,1%), на четвертом — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (8,3%).

По данным этого соцопроса, второму туру Зеленский уступил бы им троим.

Во втором туре Залужный набрал бы 66,2% против 33,8% у Зеленского.

© socis

Федоров — 63,8% против 36,2% у Зеленского.

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© socis

Буданов — 60,3% против 39,7% у Зеленского.

© socis

При этом у бывшего президента Петра Порошенко во втором туре Зеленский выиграл бы со значительным отрывом (64,8% против 35,2%). Также Зеленский «выигрывает» у командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого (56,9% против 43,1%)

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов (не проводился на оккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

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