Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отступил от своего нового крайнего срока, 27 ноября, по соглашению в Украине, несмотря на свое желание считаться миротворцем. Это ключевой сигнал того, что встреча в Москве между его посланником Стивом Виткоффом и представителями Кремля, вероятно, не приведет к внезапному соглашению о прекращении войны.

Разногласия между Киевом и Москвой остаются слишком очевидными, говорится в материале CNN .

Камни преткновения сторон

Издание отмечает, что нежелание диктатора Владимира Путина принять любое предложение, не оставляющее ему контроля над всей восточной Донецкой областью, вероятно, останется очевидным в течение следующих дней. Последнее предложение США, поступившее "фюреру", очевидно, исключает эту ключевую уступку из проникшего на прошлой неделе в СМИ плана, что ни Киев, ни его европейские союзники не считают разумным с военной или политической точки зрения.

"Эта повторяющаяся, циклическая неспособность понять пропасть между двумя сторонами - выработанную на двух отдельных переговорных путях - является причиной того, что прогресс всегда кажется близким, но одновременно недостижим. Переговоры относительно одного соглашения с Украиной, а затем другого - с Россией, а потом надежда на то, что они достаточно сблизятся, но они смогут сблизиться, но они смогут сблизиться, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они смогут сблизиться, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они смогут сблизиться, чтобы они достаточно сблизятся, но они могут сблизиться, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы они смогут сблизиться, чтобы они смогут сблизиться, чтобы они достаточно сблизятся, чтобы усилить прогресс. практике это никуда не ведет. Камни преткновения остаются неизменными”, - пишет CNN.

Значительная часть предлагаемого соглашения включает в себя вероятные теоретические идеи по поводу будущих альянсов, финансирования или ограничений. Впрочем, отмечает издание, эти элементы могут превратиться в нечто более практичное или вообще исчезнуть в течение месяцев после подписания любого соглашения.

В статье подчеркивают, что Украине, вероятно, не понадобится армия 600 тыс. человек - это лимит, предложенный в проекте соглашения, если она действительно увидит мир. Кроме того, членство в НАТО может стать менее неотложным и менее жизнеспособным в мирное время. Похожая ситуация и с возвращением России в G8. Возможно, отмечает CNN, Москва этого и захочет, но идея о том, что Путин пожмет руку на саммите лидерам европейских государств, кажется нереальной.

Остановит ли соглашение войну

В статье подчеркивают: сейчас самый важный вопрос - действительно ли какое-либо соглашение остановит войну. Более того - президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, столкнется с ужасным компромиссом.

"Он должен взвесить ценность будущих гарантий безопасности, формализованных США и Европой, с реальным и неизбежным ущербом, который уступка Донбассом нанесет его политическому и военному положению. Это плохой выбор, если соглашение остается в силе. Нет выбора, если в долгосрочной перспективе по-прежнему Кремль не будет соблюдать".

Но ближайшее будущее не приносит лучших новостей, отмечается в статье. В частности, дедлайн Трампа вытеснил из заголовков коррупционный скандал; финансирование от союзников Киева в следующем году под вопросом, на передовой разворачиваются три отдельных кризиса – Россия продвигается на Запорожье, в Покровске и Купянске. Кроме того, остальная Донецкая область, находящаяся под контролем Киева, также под угрозой этой зимой.

Надежда Киева и союзников

"Молчаливая надежда Киева и его союзников, возможно, бесполезна, заключается в том, что Украина сможет доказать жестокую расточительность человеческих ресурсов Россией и ее полную экономическую сосредоточенность на войне до предела и увидеть, как она развалится. Однако в таких закрытых обществах, как российское, невозможно предположить, насколько статьи далеки могут быть.

CNN отмечает, что "борьба, которая ожидает Зеленского, полна рисков". В том числе и потому, что Россия имеет больше ресурсов и добивается серьезных успехов на земле.

"Борьба Украины экзистенциальна - она не имеет роскоши Москвы, которая однажды может решить, что ей достаточно, и остановить нападение. Но суммарное влияние последних десяти месяцев тяжелой работы, дипломатической путаницы и резких изменений сделало немыслимое соглашение более близким к реализации", - констатируют в материале.

Идея о том, что Украина уступит территорию Москве в обмен на мир, открыто высмеивалась Киевом и Европой в начале этого года, а также в течение всей администрации экспрезидента США Джо Байдена. Впрочем, теперь она нашла отражение в первой версии 28-пунктного мирного плана Трампа.

"Она исчезла из вытекшего европейского контрпредложения, но, очевидно, не из максималистского списка желаний Путина. Цикл, безусловно, теперь повторится. Спецпосланник Трампа Виткофф, вероятно, снова услышит во время своего визита в Москву, что Путин не уступит миру об обмене этим предложением о том, чтобы Украина отказалась от Донецка. Зеленского снова будут оказывать давление, и может наступить еще один дедлайн в стиле Дня благодарения”, - заключает CNN.

Напомним, накануне диктатор-президент РФ Владимир Путин подал ряд заявлений о мирном договоре. В частности, по его словам, "никаких" проектов мирного договора вроде бы не было. Мол, есть только набор вопросов для обсуждения. Впрочем, добавил "фюрер" Москва согласна, что перечень пунктов Вашингтона по Украине "может быть положен в основу будущих договоренностей".

Заметим, что в России еще раз назвали "неприемлемые" для них позиции в потенциальном мирном плане. В частности, РФ продолжает нагло настаивать, что развертывание европейских войск в Украине "невозможно", а членство страны в НАТО неприемлемо для Москвы.