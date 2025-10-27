Зеленский выразил надежду на встречу Трампа с Си: чего ожидает

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином на этой неделе приведет к обязательству Пекина покупать меньше российской нефти.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Зеленский выразил надежду на то, что встреча Трампа с Си приведет к обязательству Китая покупать меньше российской нефти в рамках торгового соглашения с США.

Реклама

«Я считаю, что разговор президента Трампа с президентом Си очень важен. Я думаю, что самым решительным шагом будет то, чтобы Индия и Китай не покупали энергоносители у России, прежде всего нефть», — сказал президент Украины.

Заметим, что Китай решительно раскритиковал санкции со стороны США против российских нефтяных гигантов и пока не подал никаких признаков готовности отрезать Москву от поставок.

Напомним, встреча Трампа и Си состоится 30 октября в Южной Корее. Главной темой переговоров между лидерами двух крупнейших экономик мира станет торговое соглашение.

Президент США также заявил, что во время встречи с китайским лидером планирует обсудить окончание войны России против Украины. Трамп надеется, что Пекин способен надавить на Москву, чтобы остановить боевые действия.