Зеленский высказался о мужчинах, бежавших за границу во время войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет единого мнения об украинцах, выехавших за границу во время войны.

Об этом он сказал в интервью «Чешскому радио».

«Совершенно разные люди уехали: кто-то убегал от войны, кто-то уехал в первые дни, а кто-то со временем, кто-то был уклоняющимся, а кто-то потерял здесь семью и больше не хотел с этим жить. Психологически было очень сложно. Мы должны понимать, что война принесла нам горе. Мы не можем одинаково ко всем относиться к этой войне. Всем людям эта война принесла горе. Но люди, которые теряли своих близких, родных, их нельзя сравнивать ни с кем», – отметил Зеленский.

Он добавил, что именно благодаря оставшимся в стране миллионам граждан Украина сохранилась как государство, поэтому есть «ощущение уважения к тем, кто в Украине и сохранил его».

Напомним, Европейский Союз не будет высылать украинских мужчин мобилизационного возраста в свою страну. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

«Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС», — сказала Йоганссон.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявлял, что Прага не поддерживает украинских мужчин, пытающихся скрыться от мобилизации в Украине, находясь за границей.

Сколько мужчин уехали из Украины во время войны

С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали около 540 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом пишетNGL.media.

По информации издания, подавляющее большинство мужчин, оставшихся за границей, имели законные основания для выезда. Речь идет об ориентировочно 470 тысячах человек, которые пересекли границу легально.

Однако статистика содержит и теневую долю: по меньшей мере, 70 тысяч мужчин покинули пределы Украины нелегально, воспользовавшись схемами или пересек границу вне пунктов пропуска.

За осенний период 2025 года, после того, как правительство разрешило свободный выезд молодым людям, Украину покинули около 78 тысяч ребят в возрасте 18-22 лет.