Зеленский высказался о мужчинах за границей: должны быть если не на фронте, то платить налоги

Глава государства пояснил, что на одного военного "идет 6-8 налогоплательщиков". Поэтому те, кто находится в Украине, хоть и не на фронте, работает, платит налоги, тем самым защищает страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, незаконно выехавшим из Украины во время войны. Речь идет не только о военной службе по мобилизации, но и об уплате налогов в бюджет.

Об этом Зеленский сказал на совместной с премьером Эстонии Кайей Каллас пресс-конференции в Таллине 11 января.

"Есть вопрос не в украинских гражданах, которые выехали именно в начале войны. Выезжали люди – мужского, женского пола, всех возрастов, дети. И это понятно – была война. Никто из людей не знал, что будет завтра, все спасались, границы мы все открывали в любые государства, чтобы люди не давили друг друга на границе. Это одна часть. Вторая часть – мы отстояли 50% из захваченной территории, мы отбили врага и два года бьются наши ребята", – рассказал президент.

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В настоящее время, отметил президент, "есть люди, которые вне правил или закона пересекали границу". По словам Зеленского, эти мужчины должны если не воевать на фронте, то платить налоги в украинский бюджет.

"Это вопрос к этим людям, к этим мужчинам – если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. Но обычное человеческое правило. На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство и это очень нужно", — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что если мужчины мобилизационного возраста находятся за границей, уехали вне закона, не воюют на фронте и не платят налоги, "то есть вопрос".

Зеленский объяснил, что уплата налогов очень важна, ведь в противном случае "не будет денег на военных".

"А не будет денег – не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни", – сказал президент.

К слову, народная депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк предложила ввести "мобилизационный сбор", который должен покрыть расходы на усиление мобилизации.

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