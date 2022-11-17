Зеленский высказался о наступлении мира: "Простой остановкой огня ничего не решишь"

Президент подчеркнул, что простым смягчением спровоцированных Россией кризисов не вернуть стабильности, а нужно полностью демонтировать каждую угрозу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обычной остановкой огня ничего не решишь, комментируя вопрос о достижении мира в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал, выступая на Bloomberg New Economy Forum.

Зеленский отметил, что на фронте протяженностью более 1000 км постоянно продолжаются бои, в то же время Россия почти ежедневно устраивает атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

"Что это значит с глобальной точки зрения? Вместо того, чтобы вложить триллионы долларов в развитие человеческого капитала, мир будет тратить колоссальные средства на перевооружение – вдобавок к уже запланированным. Вот увидите", – прогнозирует президент.

Он добавил, что сегодня весь мир внимательно следит за тем, как Украина защищается, какая тактика срабатывает и какие оборонные системы дают максимальный результат.

"Если говорить честно, только несколько стран могли бы сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы. Просто нет столько снарядов, оружия. Но потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, все же больше, чем таковых стран. А значит, есть безумный дефицит безопасности", — отметил Зеленский.

"Так, чем больше форм террора использует Россия в этой войне, тем больше мир в итоге направит на оружие и на защиту от потенциального повторения таких ударов, которые мы испытываем", — пояснил глава государства.

Он также констатировал, что вместо того, чтобы уделять максимум внимания "зеленой" трансформации, правительства разных государств на сегодняшний день ищут методы как можно более дешевой поставки нефти, газа, угля.

"Именно цена энергии, а не чистота энергии – вопрос номер один для многих. И так не было бы, если бы не российская агрессия и использование Россией энергоресурсов как оружия", – подчеркнул украинский лидер.

Он обратил внимание и на то, что за считанные недели совершенно искусственно возникла угроза голода для десятков миллионов людей. И произошло это не из-за засухи или экономического кризиса, а из-за военной блокады портов Украины.

В контексте вышесказанного Зеленский напомнил о предложенной Украиной формуле мира.

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"Когда Украина предлагает формулу мира, это действительно формула мира не просто для нас, а для мира. Когда угроза комплексная, то и ответ должен быть комплексным. Простой остановкой огня ничего не решишь. Именно такая наша формула. Надо возвращать мир – надежно, надолго. Простым смягчением кризисов, спровоцированных Россией, не вернешь стабильности. Надо полностью демонтировать каждую угрозу", — подчеркнул президент.

Что предполагает формула мира от Украины

В ходе саммита G20 Зеленский назвал условия мира с Россией, которые состоят из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны

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