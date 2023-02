Зеленский высказался о переговорах с Россией: "Я просто не думаю теоретически"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает теоретически о переговорах с Россией о прекращении войны и напомнил об украинской "формуле мира".

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Я просто не думаю теоретически, как могут пройти эти переговоры и что это такое. Мы делаем конкретные шаги: Украина инициировала "формулу мира" на G20 – так шаг за шагом, как мы видим. И там результат – то, что сделала Россия здесь, и как это влияет на все: не только на нашу безопасность. Потому что есть разные кризисы, вызванные агрессивными шагами РФ: оккупация Запорожской атомной станции, блокирование моря и всех цепочек. Поэтому что я могу вам сказать? Мы предложили шаги", – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что накануне вечером 141 государство на Генассамблее ООН поддержало мирные инициативы Украины в своей резолюции.

"Следующим шагом я вижу привлечение – as much as possible (столько, сколько возможно – ред.), как говорится, государств до первого учредительного саммита. Хочется, чтобы он был результативным. И хочется действительно дожать и добить, чтобы он был", – добавил президент.

Он отметил задачу привлечь к саммиту как можно большее количество государств, в частности Индию и Китай.

"Мы это ("формулу мира" – ред.) предложили и там есть фиксация мира или конца войны. И нам нужны гарантии безопасности", – добавил Зеленский.

Напомним, что недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ могут начаться только тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины. Именно вывод вражеских войск является первым пунктом названной Зеленским "формулы мира".

