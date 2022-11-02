Зеленский высказался о продолжении "зернового соглашения": "Российский шантаж ни к чему не привел"

Ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – зафиксировано определенное удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 ноября, что экспортная зерновая инициатива продолжит работу и российский шантаж ни к чему не привел.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная зерновая инициатива продолжит работать. Российский шантаж ни к чему не привел", – заявил Зеленский.

Он отметил, что принципиально и действенно отреагировала ООН и лично генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Действовал и президент Турции Реджеп Эрдоган. Своевременно и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений.

"В очередной раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – Российская Федерация, больше никто", – подчеркнул украинский лидер.

Он также сообщил, что вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – зафиксировано некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы.

"Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса", — заверил Зеленский.

Он пояснил, что каждая российская ракета, бьющая по украинским портам, по элеваторам с зерном, по электростанциям, питающим агропроизводство, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах. Это и Египет, Алжир, Сомали, Судан, Ливан, Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам.

"В этом году они переплатили десятки миллиардов долларов за продукты питания – и только по вине России, только из-за безумной российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю", – сообщил президент.

Напомним, Минобороны России 29 октября сообщило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Владимир Путин сказал, что РФ приостановила "зерновое соглашение", потому что Украина якобы "долбит" беспилотниками корабли.

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако позже Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию РФ.

Уже 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

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