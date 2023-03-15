Зеленский высказался о "Рамштайне" и России: "Агрессия приближается к моменту, когда может надорваться"

Президент сообщил о решениях по боеприпасам, артиллерии, танкам и защите украинского неба.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных решениях для государства по итогам десятого заседания в формате "Рамштайн".

Об этом глава государства сказал в видеообращении 15 марта.

Он назвал этот день очень плодотворным для Украины и ее защиты.

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"Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решения", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил США, координирующие "Рамштайн", и всех партнеров за неизменную готовность помогать.

"Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться", – подчеркнул президент.

Он также заверил, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия – не исключение.

"Нужно постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении", – сказал глава государства.

Он объяснил – чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению территориальной целостности Украины и международного правопорядка.

"Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", — добавил Зеленский.

Напомним, на заседании в формате "Рамштайн" 15 марта глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в настоящее время девять стран вызвались передать Украине 150 танков Leopard.

Остин также анонсировал, что Украина может получить больше систем ПВО благодаря росту числа стран, готовых предоставить их.

После заседания глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм.

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