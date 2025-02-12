Зеленский высказался о разговорах Трампа с Путиным и предостерег об опасности

Президент Украины не уверен, был ли между лидерами США и России личный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский не удивится, если команды лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина имеют определенные контакты. В этом контексте Зеленский акцентировал внимание на опасности каких-либо решений, принятых без Украины.

Об этом глава государства высказался в интервью Economist.

Президент Украины прокомментировал потенциальные разговоры Трампа и Путина.

"Я просто не уверен, что у Путина есть определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", – сказал Зеленский.

Он обратил внимание на то, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена контактировала с россиянами. И сейчас в СМИ об этом больше информации, чем при предыдущей власти. По словам украинского лидера, общались американские и российские спецслужбы, представители администраций и президенты.

Также читайте В Москву прибыл самолет из Вашингтона: что известно о тайном визите

"Мы это знаем, это было за кадром, подальше от общественности, почти от всего мира. Но они все равно общались. И потому, если где-то команды о чем-то говорят, я не удивляюсь. Так же, как наши команды общаются разными способами. Они имеют разные сообщения и т.д., они обсуждают определенные вещи. Ну вот и все", – сказал Зеленский.

При этом президент Украины акцентировал – "вопрос в том, есть ли принятие решений".

"Именно об этом мы говорим, когда говорим, что очень опасно, если о нас будут принимать решения без Украины. Опасно для всех: и для мира, и для украинцев, и для Европы, и для США", — подчеркнул глава государства.

К слову, накануне спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США стали более интенсивными.