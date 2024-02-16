Зеленский высказался о ситуации в Авдеевке и назвал задачу командования

Президент подчеркнул, что военное руководство должно делать все, чтобы прежде всего защитить украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке, и находится в контакте с военным руководством. Его задача – делать все, "чтобы защитить, прежде всего, наших людей".
Об этом президент сказал на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцом пресс-конференции 16 февраля.
"Что касается Авдеевки, ситуация – не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами. Они не успокаиваются, пока не разрушат все живое, что там есть", – заявил Зеленский.
Он сообщил, что украинские войска героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед.
"Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные – самое главное, что у нас есть. Это и есть наше главное оружие", – подчеркнул президент.
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"Вам каждый может сказать, это понятно – война – это потери в ней. Прежде всего, нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями", – добавил он.
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Напомним, 16 февраля в командовании ОСГВ "Таврия" сообщили, что решили отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, где продолжаются адские бои.
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