Зеленский высказался о сроках завершения войны: "Растягивать мы не заинтересованы"

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно сказал, что не знает, когда закончится война в стране, однако МВФ он сказал, что "скоро".

Об этом глава государства рассказал в интервью украинским журналистам.

Он отметил, что военно-политическое руководство выбирает то, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения.

"Ресурс у нас ограничен. Растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбирая, как закончить войну и срок, мы выбираем, как закончить войну. Мы могли бы с вами отдать наши территории и войны бы не было. Народ, мы, я, вы все выбрали правильный, честный путь. Да, такой сложный, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. И в нем, когда такой выбор, нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится", – рассказал Зеленский.

"Поэтому о сроках войны – у меня разговоры такие были с Международным валютным фондом в самом начале (войны – ред.) – когда мы боролись за то, чтобы закрыть дефицит нашего бюджета. (…) Там финансисты говорят: "Сколько месяцев вы думаете и рассчитываете?" Потому что они финансисты, они рассчитывают, они понимают, что есть вот такая сумма и как ее делить на дни, месяцы, недели, не дай Бог, годы. Там я боролся за Украину и сказал: "Скоро", — добавил с улыбкой президент.

Напомним, по прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что уже к концу 2022 года ВСУ могут освободить захваченные Россией после 24 февраля территории, а к лету 2023 года – деоккупировать Крым.

Отметим, во время саммита "Большой двадцатки" на Бали Зеленский предложил условия мира.

Финал саммита g20 о чем идет речь в совместном заявлении лидеров?

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