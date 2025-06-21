Зеленский высказался о возможном влиянии конфликта Ирана и Израиля на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Зеленский прокомментировал вероятное влияние иранского конфликта на Украину. Если у Ирана будет ядерное оружие — это очень опасно.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он объяснил: если сегодня иранцы могут напасть на любую страну или они могут дать оружие России или другой стране или террористической организации.

Реклама

«Так что это очень, очень опасно. Это первое. Но это, конечно, повлияет и на нас. К примеру, часть мощностей по производству „шахедов“ была уничтожена. Я не уверен, что все. И это досадно, но Иран раньше помогал этим России, и я думаю, что сейчас передан Северной Корее опыт россиян, я имею в виду военный опыт», — говорит Зеленский.

Россияне предоставили все эти вещи Северной Корее. Это означает, что, возможно, и ядерное оружие и весь опыт они предоставят своим союзникам. А мы понимаем, подчеркивает Зеленский, кто их союзники. Это не наши союзники, это враги.

«Иран дал россиянам все для того, чтобы нас убивали. Они дали шахеды, дали ракеты и дали лицензии. То, что сейчас их производственные мощности стали слабее, для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно», - заключил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 111 человек - 56 физических и 55 юридических, причастных к производству и поставке российских беспилотников.

Реклама

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — говорится в тексте указа Зеленского.

Так, под новые санкции попали компании, связанные с российскими дронами Герань, Орлан-10, SuperCam, FPV-дронами и Алабуга Машинери, а также поставщики компонентов для компании Кронштадт.