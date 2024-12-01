Зеленский высказался о замораживании войны с Россией

Позиции Киева должны укрепиться до начала переговоров с Кремлем.

Замораживание войны в Украине невозможно без какой-либо сильной позиции нашего государства. Иначе российский президент-диктатор Владимир Путин через несколько лет начнет новое противостояние.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Кошта.

"Если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через два-три-пять лет... Я не знаю... Это зависит не от нас... Он вернется и разрушит нас полностью и полностью он попытается нас разрушить", — подчеркнул украинский лидер.

Позиции Украины должны быть укреплены еще до начала мирных переговоров с Москвой, отмечает президент. Это можно сделать, благодаря мощной поддержке международных партнеров.

"Что это значит? Самое важное, что было в нашем плане победы: это пакет оружия, включая хорошую, достаточную цифру, о дальнобойных ракетах, разные моменты, которые были прописаны. Это было в нашем плане, которым мы поделились не только с американскими, но и по делу". и с европейскими партнерами", — заметил Зеленский.

По словам украинского президента, в переговорах должны принимать участие не только РФ и Украина, а также представители ЕС и НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий ради членства в НАТО.

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