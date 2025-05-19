Переговоры с РФ: Зеленский высказался по поводу нейтрального статуса Украины

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский провел брифинг по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ответил на вопросы относительно не входящей в НАТО нейтральной Украины, а также не имеющей иностранных войск на своей территории, как части требований российской стороны.

Об этом шла речь во время брифинга Зеленского 19 мая.

«Что касается статуса Украины, есть статус, — он в Конституции Украины. Там все написано… Я уверен, что Конституцию вы знаете. А если будет время, немного можно почитать…» — ответил Зеленский.

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Напомним, Россия видит, что Украина должна объявить себя нейтральным государством и предотвратить присутствие на своей территории иностранных войск, а также оружие массированного истребления, о чем говорилось во время переговоров 16 мая в Стамбуле.

В ходе встречи Украины и российской делегации говорилось, что Украина должна не только отказаться от идеи евроатлантической интеграции, но и не разрешить пребывание на собственной территории никаких миротворческих сил или сил сдерживания.

Более того, Россия требует от Украины отказа от так называемых дискриминационных актов относительно русского языка и русской церкви и т.д.

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