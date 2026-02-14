Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — о чем говорил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

ТСН.ua собрал ключевые заявления главы государства.

О ПВО и мощи ВСУ

Украинский лидер начал свою речь с важности противовоздушной обороны для Украины и поблагодарил европейцев за участие в инициативе PURL, обеспечивающей производство ракет для систем Patriot и других средств противовоздушной обороны.

Реклама

Он напомнил о постоянных разрушительных и ракетных и дроновых атаках России, добавив, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары.

«Украина выдержала 1451 день войны, дольше, чем кто-либо предполагал», — сказал он.

Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции / © Associated Press

Переговоры и гарантии безопасности

Зеленский подчеркнул, что Украина готова подписать договоренности с США и европейскими партнерами, однако соглашение о гарантиях безопасности должно быть неотъемлемой частью любой мирной договоренности.

«Украина сделает все, чтобы переговоры были успешными», — сказал он, добавив, что Киев поддерживает постоянный контакт с международными партнерами.

Реклама

Президент также заявил, что Украина будет готова к проведению выборов при условии двухмесячного прекращения огня.

О Путине

Отдельно Зеленский резко высказался по отношению к главе Кремля Владимиру Путину, заявив, что тот «не представляет жизнь без силы» и не стремится к миру.

Президент провел историческую параллель с событиями Мюнхенского соглашения 1938 года, предупредив, что Кремль может пытаться повторить сценарий раздела Европы.

«Он может видеть себя царем, но в реальности он — раб войны», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Зеленский отметил, что солдаты защищают не только свою землю, но и спокойствие Европы, добавив, что " Виктор (Орбан — ред.) может отращивать живот, а не армию».

О потерях РФ и мобилизации

Президент также привел данные о потерях российской армии. По его словам, Россия платит примерно 156 солдат за каждый километр оккупированной территории в Донецкой области. Ежемесячно РФ мобилизует около 40 тысяч человек.

Только в декабре украинские силы обезвредили 35 тысяч российских военных убитыми и тяжело ранеными. В январе количество атак уменьшилось, а потери России составляли почти 30 тысяч человек.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит на фоне также глубокого кризиса в Североатлантическом альянсе. На нынешнюю конференцию приехали около 50 мировых лидеров.

Реклама

Основные вопросы в повестке дня — война в Украине, напряженность между Западом и Китаем, а также потенциальное ядерное соглашение между Ираном и США.