Зеленский выступил перед парламентом Израиля и сравнил Россию с нацистской Германией

Зеленский выступил перед парламентом Израиля и сравнил Россию с нацистской Германией

Президент также напомнил, что Израиль не хочет продавать Украине оборонную систему "Железный купол".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

Об этом идет речь в выступлении президента.

Зеленский напомнил израильским парламентариям о действиях нацистской Германии, которая хотела "окончательно решить еврейский вопрос". Теперь по словам президента, РФ хочет "окончательно решить украинский вопрос".

Он также напомнил, что Израиль не хочет продавать Украине оборонную систему "Железный купол".

"Все знают, что ваши системы противоракетной обороны самые лучшие и что вы точно можете помочь нашим людям, спасти жизнь украинцев, украинских евреев. Мы можем спросить, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не ввел мощные санкции против России или не давит на российский бизнес. В любом случае, выбор за вами, братья и сестры, и тогда вы должны жить с этим", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы сделали свой выбор, когда 80 лет назад спасали евреев и потому среди нас есть праведники народов мира.

"Народ Израиль, теперь и у вас есть такой выбор", — сказал президент.

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