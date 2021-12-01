Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту: полный текст речи президента

В своем обращении глава государства анонсировал ряд изменений, которые произойдут в Украине в 2022 году.

1 декабря президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.

Приводим полный текст его речи, опубликованный на сайте Офиса главы государства.

Уважаемые граждане Украины!

Дорогой украинский народ!

Год назад я начинал свое послание словами о том, что его формат следует изменить. И, кроме народных депутатов, отчитываться непосредственно перед людьми, которые на пять лет наняли всех нас, наняли меня на работу! Это наши военные и их семьи, наши врачи, ученые, студенчество, художники, спортсмены. Граждане Украины. Из всех регионов Украины, включая наш Донбасс и Крым. Я рад начать сегодня это послание, приветствуя всех в этом зале!

Это особенно символично сегодня. В знаковый день, произошедший ровно 30 лет назад. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум касательно независимости Украины, которую поддержало абсолютное большинство граждан Украины. Из всех регионов, включая Донбасс и Крым.

30 лет назад мы сделали большой шаг. Но не пошли дальше.

Мы возобновили, провозгласили, выбрали и обрели независимую Украину. Но так и не начали ее строить. Независима от чужого влияния и чужих интересов.

Где закон один для всех и закон решает все. А не один решает все и для всех это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный "договорнячок". Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина.

Такую страну не строили многие годы. Такую страну последние два с половиной года строим мы все вместе. На самом деле свободное, действительно самостоятельное, реально независимое государство.

1. Независимая страна – это, прежде всего, здоровая страна. Два года мы противодействуем COVID-19. Начинали почти ни с чем. И это верно. Сейчас есть почти все. Больницы, кровати, кислород и, самое главное, вакцины. Еще вчера мы не знали, как разделить первую партию в 500 тысяч доз. В настоящее время доступны миллионы доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. Мы начинали с десяти тысяч прививок в день. В ноябре сделали 6,5 миллиона. Спасибо нашим медикам. В целом на сегодня – 24 миллиона прививок.

Но я не хочу, чтобы сегодня главным словом моего обращения было "ковод", и не хочу, чтобы это было слово "локдаун". Я хочу, чтобы это была главная ассоциация с нашей страной – я хочу, чтобы рядом со словом "Украина" всегда было слово "впервые".

Я буду говорить о главном: что сделано впервые и что будет дальше.

Несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, вызванный этой пандемией, мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах .

Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает 90%. Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня достигают 30 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с того же 2013 года.

Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. В настоящее время это в среднем 9,7%.

Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9" украинский малый и средний бизнес получил более 70 миллиардов рублей, создал тысячи новых рабочих мест.

В скором времени мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля, получения образования или смены профессии.

Энергетический кризис, ограничение в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые это не об Украине. Это реалии всего мира, несмотря на которые нам удалось сохранить стабильность в энергетике, сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, а цены на электроэнергию для населения – даже снизить.

В 2022 году мы начнем "Большую термомодернизацию". Мы планируем утеплить тысячи – именно тысячи – многоэтажных домов, школ, садов и больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые обрести настоящую энергетическую независимость.

Уважаемые парламентарии, я хочу поблагодарить Верховную Раду Украины – вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон № 5600, увеличивающий ренту: плату за использование природных ресурсов. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря впервые за всю историю я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. После достижения совершеннолетия наши дети могут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим двум законам, наконец, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю. И это тоже будет впервые за годы независимости нашего государства.

С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. Мы не только повысили минимальную зарплату. Средняя заработная плата впервые за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов в месяц. Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое.

С нового года, с 1 января, она составит минимум 20 тысяч гривен, а средняя заработная плата врача в Украине составит 24 тысяч гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно. И я уверен, что в своем следующем послании такие же слова скажу о заработной плате наших учителей.

Но вопрос не только в увеличении заработной платы. По сравнению с 2019 годом, бюджет на медицину увеличился вдвое. Впервые за всю историю независимой Украины мы полностью укомплектовали автопарк скорых пособий, полностью на 100%. Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции – новой программе – реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц. 24 для взрослых; 24 для детей. А также 24 реабилитационных центра для наших ветеранов.

Я горжусь тем, что мы в следующем году впервые с начала войны на востоке полностью закроем очередь на квартиры для всех наших ветеранов войны на востоке страны. Сразу после ветеранов мы начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих.

Я горжусь тем, что за спасение почти тысячи людей в Афганистане украинской военной разведке весь мир аплодирует стоя. Слава Украине!

Я горжусь тем, что впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности, всех программ превысит 320 миллиардов гривен. При том что в 2018 году эта сумма была 191,7 миллиарда гривен.

В этих средствах мы впервые запускаем комплексную ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине.

В первый раз за период независимости правительство строит самолеты Антонов АН-178 для собственной армии. Впервые начинаем в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов.

Впервые за долгие годы Совет национальной безопасности и обороны стал по-настоящему заниматься безопасностью и обороной государства. Государства, независимое от воров в законе, контрабандистов, криминальных авторитетов, агентов других государств. Защищая свою землю, свои недра, свою питьевую воду, лес и все свои стратегические предприятия.

Мы строим страну, независимую от помощи и поддержки других.

Какая всегда благодарна за это – я благодарю каждую страну – но никогда не ждет только этого, и прежде всего рассчитывает на себя. Мы не ждем десятки месяцев от захвата Крыма, а собираем десятки стран для его освобождения и запускаем Крымскую платформу .

В ее первом саммите приняли участие 46 делегаций, лидеры стран G7 и ЕС: США, Германия, Франция, Турция, все наши друзья, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения им официального статуса международной организации.

Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами. Впервые с 2014 года разработана и принята Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. Территория площадью 27 тысяч квадратных километров. Больше некоторых стран Европы и мира. Но мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан. И впервые за всю историю мы приняли закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар. Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили школьникам из Крыма и временно оккупированному Донбассу доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, безвозмездно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет. Мы боремся за временно оккупированное сознание наших граждан, поэтому запустили вещание для ВТО. Это наша земля. Уволить ее – наша цель.

Никто не сделает этого вместо нас. Это наша философия.

В этом году мы сохранили двухпартийную поддержку Соединенных Штатов и вывели наши отношения на новый, более высокий уровень.

По итогам моей встречи с Президентом Байденом принято совместное заявление, военная поддержка. Обновлена Хартия стратегического партнерства Украины и США. В основе наших отношений с Европейским Союзом – доверие, солидарность, взаимная поддержка. Это доказывают результаты 23-го Саммита Украина – ЕС и его амбициозное итоговое заявление. Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации. По подсчетам правительства, в целом, выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, причем 25% – только в этом году. Благодарю вас, уважаемые депутаты.

Мы ежедневно доказываем, что способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях Альянса – взаимодействие в Черном море, деятельность Литовско-польско-украинской бригады – но и с оружием в руках защищать демократию, свободу, наше собственное государство.

Впервые совместно с Великобританией мы реализуем амбициозный проект развития Военно-Морских сил Украины на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов

С Турцией уже строим первый корвет для наших Военно-Морских сил.

Впервые заключено четыре масштабных соглашения с Францией на 1,3 миллиарда евро на крупные инвестиционные проекты.

Мы добились важных результатов в сотрудничестве с нашими партнерами: МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными институтами на общую сумму более 2,7 миллиарда долларов.

Мы впервые предложили лидерам ЕС создать региональную платформу по укреплению энергетической безопасности. Актуальность этой инициативы подтверждает существующий энергетический кризис в Европе. Мы последовательно доказываем: "Северный поток – 2" – это энергетическое оружие, создающее угрозу всему региону. Мы благодарны всем поддерживающим нас партнерам.

Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов.

Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства! Равными украинцами.

И это тоже часть независимости. Когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам.

За 30 лет украинцы стали классными водителями, научившись обходить ямы на дорогах. Впервые в истории оппозиция критикует власть за то, что они строят дороги и мосты. Особая критика "Большого строительства" звучит от тех, которые одно время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырками, оставляя так же дыры в бюджете.

Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тысяч км дорог. Но много качественных дорог не бывает, поэтому цель на следующие два года не уменьшается – это 15 тысяч километров дорог.

Еще одно важное направление – это национальная программа восстановления мостов. В ее пределах уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет. За следующие два года планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами и мостовыми переходами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты.

Независимость – она должна чувствоваться в воздухе. Поэтому мы создаем украинского национального авиаперевозчика. Впервые за многие годы перевозчик сможет летать в наши новые региональные аэропорты, которые мы строим. Всего строим в 16 городах Украины. Мы также стремимся построить аэропорт международного значения на Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево – это новый проект и два аэропорта на востоке Украины. Потому что Донбасс – это Украина.

Первый рейс национального перевозчика будет в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 судов. Будут открыты регулярные рейсы как внутри, так и снаружи.

Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и во всем мире. И этому очень поможет соглашение об открытом небе, авиационном безвизе, который мы наконец подписали с Европейским Союзом. Поэтому UNA обязательно приземлится в ЕС. И такие великие планы действительно окрыляют.

Независимость – это естественное влечение каждого человека. Поэтому мы запустим 10 новых поездов "Интерсити+", 80 новых электричек и около 500 новых современных спальных вагонов украинского производства.

Независимая страна – там, где ты будешь здоров, независимо от своего социального статуса. Для этого мы впервые запустили программу "Здоровая Украина", в рамках которой мы уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.

Предстоит еще 9 тысяч спортивных площадок и начало государственной программы – 19 ледовых арен, сотни ДЮСШ и спортивных интернатов, новые дворцы спорта. Они станут нашими новыми местами силы и здоровья нации, здоровья нашего будущего наших детей.

Мы изначально ставили четкие задачи. Подвозить в школы и сады детей не дольше 30 минут качественной дорогой. Все должно быть понятно, современно по всем международным стандартам. И этих новых школ и садов должно становиться каждый день все больше и больше. Пока мы строим, может быть, не очень много, но более 150 детских садов. будет еще 300. Построено 200 новых школ. будет еще 300.

Впервые за долгие годы мы начали строить отечественные локомотивы и вагоны в Кременчуге. В первый раз за долгие годы мы начали строить в Харькове наши танки, современные украинские. И это строительство действительно велико и становится все больше с каждым днем. Инфраструктура – это новые рабочие места, новое качество жизни каждого.

Независимая страна – умная страна. Образованная. Поэтому сильная страна не может быть со слабым образованием. Мы поддерживаем талантливых школьников. Введены новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии. В этом году мы впервые предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили. 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники с самым высоким баллом ВНО. 250 учащихся. 10 лучших из каждого региона Украины. А для нас каждый регион Украины – самый лучший.

В этом году мы повысили стипендии студентам до прожиточного минимума. При этом количество стипендиатов уменьшать не будем. Это очень важно.

В этом году мы снабдили ноутбуками более 60 тысяч учителей, а к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства!

Впервые для государства кибербезопасность, искусственный интеллект, аэрокосмические, нанотехнологии и биотехнологии – это не просто умные слова, а приоритетные специальности в Президентском университете, который мы начинаем создавать.

Два года тому назад заработал Национальный фонд исследований. Это грантовая поддержка науки. За два года деньги получили 222 научных проекта на общую сумму около 1 млрд гривен. Это научные разработки, к которым привлечены более 1500 ведущих и молодых украинских ученых.

Впервые за многие годы мы восстанавливаем научный флот Украины. Представьте, последний рейс украинского научного судна в Мировом океане прошел 20 лет назад, а в Черном море – 10 лет назад. В этом году у нас появилось два корабля – мало, но они появились! Это судно Борис Александров, которое будет выполнять научные и экологические исследования в Черном море, и ледоколам "Ноосфера" для исследования Мирового океана, а также наших экспедиций к украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде.

Наша независимость – это возможность помнить и беречь свое прошлое, будучи уверенными в будущем. Мы наконец-то строим Мемориальные комплексы "Бабий Яр" и в следующем году завершим строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Общая память, общая боль – это то, что нас объединяет и делает сильнее.

И носителями этой памяти есть люди почтенного возраста. Кто-то скажет, что правильно говорить "старики". Нет! За все, что они реально сделали, правильно говорить "люди уважаемого возраста".

Мне стыдно, что все эти годы мы делали для них слишком мало. Для кого-то это просто основной электорат, а для меня это люди, отдавшие всю свою жизнь во благо Украины, во благо нашего государства. Поэтому один из моих ключевых приоритетов – это забота о людях почтенного возраста. В частности, мы уже реализовали программу доплат к пенсиям для людей, достигших 80 и 75 лет. В следующем году мы расширим эту программу на людей, достигших 70 лет.

Мы четко выполняем обязательства по ежегодной индексации пенсий. Так, с марта 2021 проиндексированы пенсии 7,9 миллиона пенсионеров.

Впервые за многие годы значительно увеличены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Впервые за все годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит экономить средства в старости. В ближайшее время парламент рассмотрит уже готовый соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты почтенного возраста, – на вас надежда.

Мы впервые ввели комплексный подход к решению проблем людей, которые сталкиваются с разными барьерами. Это люди с инвалидностью с детства, которым повышены размеры надбавки по уходу; это малообеспеченные семьи, для которых размер выплат увеличился на 50% и составляет 5500 гривен; это и дети, пострадавшие от взрывоопасных предметов, – им впервые установлена помощь; это и люди, пострадавшие от насилия в семье, – впервые введена субвенция на создание шелтеров для них; это и семьи с детьми; папы, впервые получившие право уходить в отпуск по уходу за новорожденными. Мы увеличили размер государственной помощи на детей, имеющих тяжелые заболевания. Все это – черты страны с европейским лицом. Или проще – страны с человеческим лицом.

То же самое касается и цифровой страны. Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. И в этом уже убедились более 11 миллионов пользователей приложения нашего государственного приложения "Дия".

Украина стала первой страной в мире, введшей цифровой паспорт гражданина своего государства. Мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

В "Дие" доступны цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, оплата налогов и штрафов и многое другое.

Это не кажущаяся мета вселенная – это реальные услуги, которые помогают реальным гражданам в реальном времени. Уже сегодня уже сейчас 24/7.

И сегодня к этим функциям прилагается прописка – то есть возможность изменения регистрации онлайн.

В XXI веке люди могут свободно перемещаться по стране, не завися от штампов в паспорте. "Дия" – прежде всего социальное приложение для всех граждан. Теперь назначить или перечислить пенсию нашим уважаемым людям сможет не женщина в кабинете, а внук на диване. Мы уже начинаем запуск этой функции и "Дия" охватит всех украинцев, независимо от возраста.

Независимость – это возможность независимо, честно и прозрачно вести бизнес в независимом государстве. Услуги по открытию бизнеса в Украине станут самыми быстрыми в мире. Уже сейчас открыть ФЛП можно через 10 минут. Видеть и заполнять декларацию, платить налоги.

Мы строим собственный бизнес, независимый от "хотелок" чиновников, где учтены все пожелания бизнесменов. Для этого мы наконец-то запустим "Дия City", которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять. За пять лет "Дия City" поможет увеличить объем рынка IT вдвое – до $11,8 миллиарда, а количество рабочих мест – до 450 тысяч. Это будут одни из лучших условий ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире.

В планах запустить уже скоро важные функции: есть перепись, которая впоследствии приведет к голосованию. В центре наших преобразований есть народ, и мы должны узнать, сколько нас, где мы живем.

Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года.

Наша цель – чтобы 100% услуг государства украинцы могли получить именно онлайн – без чиновников, без очередей, без коррупции.

Но борьба с коррупцией – это справедливый и независимый суд. Судебная реформа в Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале этого сложного пути. Мы только проголосовали первые два закона. Я благодарю каждого депутата, которые поддержали законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Благодарю вас.

Начата судебная реформа в Украине не впервые, но впервые она будет доведена до конца. Я благодарен всем народным депутатам еще раз, которые поддерживают законопроекты, а также хочу поблагодарить наших международных партнеров, которые нас поддерживают на этом сложном пути. Спасибо. А путь этот будет действительно непростым.

Впервые за 30 лет полностью проголосована земельная реформа. Приветствую Вас! Впервые за 30 лет мы начинаем полномасштабное обустройство государственной границы по всему периметру нашего государства. Наконец-то мы приняли закон о территориальной обороне, мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма.

Мы впервые за 30 лет начали систему борьбы с олигархами. И я уверен, что Украина победит в этой борьбе. Украина с этим кончит.

Но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой – об олигархах. Я хочу не говорить в конце о мельчайших вещах. Я хочу сказать о главном: о государстве, без украшений, без купюр, говорить с вами совершенно откровенно, честно, потому что именно таких нас выбирали, потому что именно такими мы были и хочется верить, что такими и остаемся.

Мы должны говорить откровенно, несмотря на какие-либо сложности, говорить правду, какая она есть, которую мы могли говорить или еще можем, хочется верить.

А тогда – давайте честно. Восемь лет идет война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить всем и говорить прямо русским. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ними. Мы не боимся прямого диалога.

Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, это правда, и благодарим их. Знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость.

Мы знаем, что наша армия – лучшая в мире и защитит нас. Все нас поддерживают, но никто кроме нашей армии нас не защитит. Это верно. И мы должны признаться, что без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние сочли, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас мощная мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте. А если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать.

И давайте в этом вопросе поставим точку, просто и честно. И поймем, наконец, – это наше государство, как можем – давайте бороться за это, за наши территории, всеми возможностями, все вместе, всеми политиками, несмотря на цвет этих политиков. И со всеми бизнесменами, невзирая на их калибр, пока это не поздно.

Мы – большая страна!

Слава каждому из вас!

Слава Украине!