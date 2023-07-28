Зеленский выступил в День государственности: "Не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией"

Глава государства подчеркнул – история украинской государственности свидетельствует, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать.

Президент Владимир Зеленский выступил по случаю Дня украинской государственности 28 июля и заявил – "мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией" даже после изгнания оккупантов из Украины.

Выступление главы государства под стенами Михайловского Златоверхого монастыря транслировалось в эфире телемарафона "Единые новости".

Кроме президента, на мероприятии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, глава Нацполиции Игорь Клименко, начальник ГУР Кирилл Буданов и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня мы отмечаем День государственности – уже во второй раз в условиях полномасштабной войны. Все стремимся, чтобы в следующем году мы отмечали этот день так же в свободной столице, но уже с победой", – сказал Зеленский.

В своем выступлении он подчеркнул, что более чем тысячелетняя история украинской государственности говорит о том, что нужно именно побеждать.

"Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать, не полагаться на прихоти судьбы, а побеждать и строить такое сильное государство, чтобы его потенциал и способность себя защитить, вера наших людей в себя, оружие в руках украинцев и единство всех вместе в государстве гарантировали сохранение государственности Украины и неповторение агрессии против нашего государства", – высказался президент.

Он отметил, что победа Украины в войне должна быть такой, чтобы попытки оккупантов вернуться не шли дальше таких планов.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, что вынашивают подобные планы", – заявил Зеленский.

Он добавил, что именно государственность — ответ Украины на потребность в безопасности и мире. Государственность трудно защищать, но еще труднее вернуть, когда она теряется.

В конце мероприятия президент вручил награды украинским военным.

Главнокомандующий ВСУ посетил торжества по случаю Дня украинской государственности/Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военным/Скриншот ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "День Украинской Государственности! Зеленский вручил государственные награды прямо в центре Киева!"

Напомним, в февральском интервью к годовщине полномасштабного российского вторжения Буданов предупреждал, что выход ВСУ на границы Украины 1991 года может не означать окончание войны. Он пояснил, что после освобождения всех территорий следует создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в январе заявлял – даже в случае поражения России в войне ее планы останутся неизменными, и у россиян могут остаться те же амбиции в отношении Украины.

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