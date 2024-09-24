Зеленский выступил в ООН и сделал заявление о втором Саммите мира

Президент сообщил, что Украина готовит документ для презентации на втором Саммите мира.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас готовится ко второму Саммиту мира совместно с партнерами.

Об этом он сказал во время выступления на Саммите будущего ООН 23 сентября.

"Мы сейчас готовимся ко второму Саммиту мира с нашими партнерами, чтобы действовать последовательно согласно Формуле мира. Мы работаем для безопасности, энергетической безопасности и для того, чтобы Россия понесла ответственность за свой террор. В дальнейшем мы обратимся ко всем другим пунктам Формулы мира, в частности, освобождения пленных", – заявил Зеленский.

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Он отметил важность глобального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития и противостояния деструктивным действиям.

"Во время работы над Пактом будущего та же небольшая группа во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, усиливающих эффективность Устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, работающее на благо всех", – сказал президент.

Он поблагодарил страны, которые внесли свои полезные идеи для будущего, и отметил значение глобального единства.

"Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство – как здесь, в ООН, так и через Саммиты мира для Украины, где мы стремимся преодолеть разрушительность России и ее подельников", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас Украина готовит документ для презентации на втором Саммите мира. Глава государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку совместных усилий ради справедливого и мирного будущего.

"Путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего. Я уверен в этом", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины сообщил, что второй Саммит мира состоится в ноябре этого года. На него планируется пригласить Россию.

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