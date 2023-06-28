Зеленский выступил в Раде: "Украина никогда не согласится на замороженный конфликт"

Президент также сообщил, что государство в дальнейшем будет делать ставку на альянсы и мир находится на стороне Украины.

Украина никогда не согласится на замораживание конфликта с Россией, а будет делать ставку на альянсы и вести диалоги о полноправном членстве в Евросоюзе и НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде 28 июня по случаю Дня Конституции.

"Мир должен быть честным. Именно такой мир предусматривает украинская формула мира. Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один! Напротив, Украина поможет нашей формулой мира всем остальным народам мира, которые стремятся к настоящему, справедливому миру", – сказал в речи главы государства.

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Он отметил, что Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. В то же время Россия, констатировал президент, рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов.

"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, какой у ЕС никогда не было", — сказал Зеленский.

Он убежден, что украинский компонент – то, чего не хватало Евросоюзу. Президент заверил, что Украина и члены ЕС понимают, что это уже не мечта, а реальность. Ведь государство уже получило статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве... Аналогично будет и с НАТО. И это не мечта, это уже реальность", — отметил глава государства.

Напомним, накануне Зеленский заявил о наличии оснований для политического приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Замороженный конфликт

Зеленский также заявлял в интервью западным медиа в июне, что Украина не согласится на замороженный конфликт с РФ, как бы ВСУ не продвинулись в их контрнаступлении: "Потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины". Единственным условием для переговоров с Кремлем президент назвал полное освобождение оккупированных территорий.

В мае глава государства объяснял, что такая заморозка выгодна России и некоторым другим государствам: "Мы это уже проходили. Мы знаем, что это будет просто какой-то отдых для Российской Федерации, чтобы подготовить свою армию, которая была разбита на нашей земле, чтобы их восстановить, чтобы найти возможности мотивировать их".

Заметим, что в конце июня президент Польши Анджей Дуда заявил – пусть страны, регулярно призывающие Украину к "компромиссу" с Россией, откажутся от собственных территорий.

Добавим, что до конца 2023 года планируется провести саммит мира, страны-участницы которого будут обсуждать варианты окончания войны России против Украины. Так, накануне в Копенгагене прошла встреча по подготовке к саммиту.

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