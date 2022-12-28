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Зеленский выступил в Верховной Раде под бурные аплодисменты: главные тезисы главы государства (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский выступил в Верховной Раде под бурные аплодисменты: главные тезисы главы государства (видео)

Фото: УНИАН

Выступление в Раде не анонсировалось. Во время речи Зеленскому аплодировали 41 раз.

В среду, 28 декабря, украинский президент Владимир Зеленский выступил в стенах парламента с традиционным ежегодным обращением. Речь главы государства длилась около часа.

Видео выступления публикуют народные депутаты в социальных сетях.

Народные депутаты встречали украинского президента обильными аплодисментами. Также Зеленскому бурно аплодировали во время выступления. Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, главе государства аплодировали 41 раз.

Вместе с ним находились в Верховной Раде председатель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также на заседании присутствовали:

  • правительство в полном составе,
  • иностранные дипломаты,
  • военные,
  • члены семей погибших героев.

Из-за воздушной тревоги выступление было отложено на 1,5 часа. После выступления лидера Украины состоялось награждение военных.

Кратко, о чем говорил глава государства:

  • Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев.
  • Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила ЕС.
  • Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.
  • Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в неволе зазарился в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.
  • Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.
  • Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций.
  • Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в наибольшее время
  • Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
  • Будем развивать отношения со странами Африки и юга ради продовольственной безопасности.
  • Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Украина будет развивать собственное атомное поколение.
  • Мы пройдем эту зиму, российские удары "шахидами" не помогут.
  • На оборону за год направлено более 1,2 трлн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
  • Должен быть международный трибунал за военными преступниками кафиров. Поблагодарил Нидерландов за лидерство в этом вопросе.
  • Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Также будем восстанавливать нормальную жизнь на территории Донбасса и Крыма.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с премьером Италии. В частности, госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. Президент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.

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Дата публикации
Просмотры
3612
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