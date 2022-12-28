Зеленский выступил в Верховной Раде под бурные аплодисменты: главные тезисы главы государства (видео)

Выступление в Раде не анонсировалось. Во время речи Зеленскому аплодировали 41 раз.

В среду, 28 декабря, украинский президент Владимир Зеленский выступил в стенах парламента с традиционным ежегодным обращением. Речь главы государства длилась около часа.

Видео выступления публикуют народные депутаты в социальных сетях.

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Народные депутаты встречали украинского президента обильными аплодисментами. Также Зеленскому бурно аплодировали во время выступления. Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, главе государства аплодировали 41 раз.

Вместе с ним находились в Верховной Раде председатель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также на заседании присутствовали:

правительство в полном составе,

иностранные дипломаты,

военные,

члены семей погибших героев.

Из-за воздушной тревоги выступление было отложено на 1,5 часа. После выступления лидера Украины состоялось награждение военных.

Кратко, о чем говорил глава государства:

Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев.

Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила ЕС.

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения . Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.

. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира. Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в неволе зазарился в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций.

Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в наибольшее время

Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг

Будем развивать отношения со странами Африки и юга ради продовольственной безопасности.

Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Украина будет развивать собственное атомное поколение.

Мы пройдем эту зиму, российские удары "шахидами" не помогут.

На оборону за год направлено более 1,2 трлн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

Должен быть международный трибунал за военными преступниками кафиров. Поблагодарил Нидерландов за лидерство в этом вопросе.

Поблагодарил Нидерландов за лидерство в этом вопросе. Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Также будем восстанавливать нормальную жизнь на территории Донбасса и Крыма.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с премьером Италии. В частности, госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. Президент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.

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