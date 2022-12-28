Зеленский выступил в Верховной Раде под бурные аплодисменты: главные тезисы главы государства (видео)

Выступление в Раде не анонсировалось. Во время речи Зеленскому аплодировали 41 раз.
В среду, 28 декабря, украинский президент Владимир Зеленский выступил в стенах парламента с традиционным ежегодным обращением. Речь главы государства длилась около часа.
Видео выступления публикуют народные депутаты в социальных сетях.
Народные депутаты встречали украинского президента обильными аплодисментами. Также Зеленскому бурно аплодировали во время выступления. Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, главе государства аплодировали 41 раз.
Вместе с ним находились в Верховной Раде председатель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также на заседании присутствовали:
- правительство в полном составе,
- иностранные дипломаты,
- военные,
- члены семей погибших героев.
Из-за воздушной тревоги выступление было отложено на 1,5 часа. После выступления лидера Украины состоялось награждение военных.
Кратко, о чем говорил глава государства:
- Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев.
- Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила ЕС.
- Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.
- Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в неволе зазарился в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.
- Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.
- Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций.
- Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в наибольшее время
- Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
- Будем развивать отношения со странами Африки и юга ради продовольственной безопасности.
- Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Украина будет развивать собственное атомное поколение.
- Мы пройдем эту зиму, российские удары "шахидами" не помогут.
- На оборону за год направлено более 1,2 трлн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
- Должен быть международный трибунал за военными преступниками кафиров. Поблагодарил Нидерландов за лидерство в этом вопросе.
- Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Также будем восстанавливать нормальную жизнь на территории Донбасса и Крыма.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с премьером Италии. В частности, госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. Президент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.
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