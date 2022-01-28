Зеленский выступил за создание нового формата переговоров "США – Украина – Россия"

Зеленский считает, что, "как президент Украины, должен стучаться во все двери, ко всем лидерам, предлагать разные форматы".

Президент Владимир Зеленский выступил за создание нового трехстороннего формата переговоров "США – Украина – Россия".

Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Я, как президент Украины, должен стучаться во все двери, ко всем лидерам, предлагать разные форматы, предлагать разные площадки договоренностей. Площадки даже не результата, а начала обсуждения. Потому что, когда говорят, уже нет оружия. По крайней мере, это неплохое начало", — отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что президент США Джо Байден поддержит инициативу создания переговорной площадки в формате "США-Россия-Украина".

"По крайней мере, это был бы параллельный процесс. "Нормандский формат" — я не говорю, какой должен быть более приоритетным. Но мы должны стучаться во все двери, говорить, находить общие вещи, начинать диалог. Говорить об обмене, о гуманитарных вещах, говорить о НАТО, говорить о рисках. Одни (страны — Ред.) хотят НАТО (поддерживают вступление Украины в НАТО — Ред.), другие не хотят — а что вы нам предлагаете? Как обеспечить энергетическую безопасность для Украины? Это связанные вещи", — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал свои главные приоритеты работы в должности главы государства.

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