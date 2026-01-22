Зеленский выступил за создание совместной армии Европы

Зеленский / © Getty Images

В Давосе президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров объединить оборонные возможности стран в единые вооруженные силы Европы. По его словам, такая структура могла бы обеспечить реальную защиту от будущих угроз.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Объединенные силы Европы: что известно о предложении

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что современная система коллективной безопасности, в которой ключевую роль играет НАТО, не всегда демонстрирует способность противостоять агрессии на континенте. По его словам, возникающие сегодня вызовы требуют новых подходов к безопасности.

«Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше — кто ответит?» — задал риторический вопрос Зеленский в своей речи.

Украинский лидер призвал не откладывать вопросы европейской обороны. Президент подчеркнул, что Украина готова не только защищать свою независимость, но и активно приобщиться к формированию сильной и объединенной системы безопасности.

«Мы готовы помочь другим стать сильнее, чем они сейчас. Мы готовы быть частью сильной Европы», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что текущие реалии войны заставляют пересматривать подходы к защите: если сегодня угроза нависла над Украиной, то завтра она может затронуть и страны-члены ЕС. По его словам, лучше действовать раньше времени, чем ждать трагедии.

Как известно, идея объединенных вооруженных сил уже давно обсуждается в Европе и военных аналитиках. Предложение Зеленского может добавить новую динамику к этим дискуссиям, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине.

Ранее Зеленский предупредил об угрозе НАТО.

«В прошлом году почти весь прошел о дальнобойном оружии для Украины и все говорили, что решение было в пределах зоны досягаемости. Сейчас даже разговоров нет об этом, но российские ракеты и Шахеды до сих пор есть. И мы до сих пор имеем координаты заводов, где они производятся. Сегодня они нацелены на Украину, завтра это может быть любая другая страна НАТО», — подчеркнул Владимир Зеленский.