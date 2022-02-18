Зеленский выступит на Мюнхенской конференции уже в эти выходные: детали

Зеленский выступит на Мюнхенской конференции уже в эти выходные: детали

Главной темой на Мюнхенской конференции будет Российская агрессия против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на выходных поедет в Германию с официальным визитом, где 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом стало известно из программы конференции.

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Как отмечается, выступление президента Украины запланировано на 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву – ред.). Зеленский будет выступать в рамках блока "Региональные проблемы" по теме "Украина и европейская безопасность".

Следует отметить, что именно Российская агрессия против Украины станет главной темой на Мюнхенской конференции, где соберутся главы более 30 стран мира.

Так, в частности, на конференции выступят канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие политики.

В то же время, самой России на конференции не будет впервые за последние 20 лет. В Кремле объяснили это тем, что Запад, мол, потерял объективность. Российские СМИ отмечают, что одной из причин отказа России является вакцинация дипломатов непризнанным в Европе препаратом "Спутник V".

Следует отметить, что Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции проведет встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис. Сообщается, что это произойдет сразу после выступления политика, которое запланировано на 11:30 по местному времени.

Напомним, Мюнхенская конференция безопасности состоится 18-20 февраля. Президент страны-агрессорки Владимир Путин ранее отказался от участия в конференции в любом формате. Он не согласился ни приехать лично, ни подключиться онлайн.

Мюнхенская конференция: о чем будет говорить Зеленский, и кто примет участие в мероприятии

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