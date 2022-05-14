Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе – Вloomberg

Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выступление президента Украины в режиме видеообращения планируется 23 мая, в день открытия конференции.

Об этом пишет Вloomberg.

"Мир находится в исторически поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем", — заявил представитель Форума Ян Цопф. По его словам, это будет важный "украинский момент". Цопф сказал, что большое внимание в Давосе будет уделено обсуждению будущего Украины, которое окажет влияние на глобальное сообщество.

Также отмечается, что среди украинских политиков, которые лично приедут на мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: