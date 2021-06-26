Зеленский задал вопросы кандидатам на пост канцлера Германии: что интересовало президента

Выборы в Бундестаг имеют значение для Украины, ведь Германия — это наш ключевой партнер, сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC). Украинский глава в частности обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия — это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", — отметил Зеленский.

По его словам, именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. Поэтому он обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатического избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" — поинтересовался Зеленский.

Также президент напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. И отметил, что "в этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО".

"Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" — также спросил он.

Кроме того, Владимир Зеленский поинтересовался мнением каждого из кандидатов касательно поддержки проекта "Северный поток — 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, — все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС — Россия до восстановления территориальной целостности Украины", — спросил наконец Зеленский.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

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