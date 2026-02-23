Зеленский заговорил о мире с Беларусью: есть только одно условие

Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном мире между Украиной и Беларусью. Ключевое условие — прекращение запуска ракет с территории страны.

Об этом он написал в Telegram.

Зеленский подчеркнул: если будет свободное руководство, которое даст им свободу и будет уважать независимость Украины, то Украина будет уважать независимость Беларуси.

«Лучшее, что может быть — мирные отношения, когда мы уважаем суверенитет друг друга и ракеты не летят с одной страны на другую», — акцентировал президент.

Он поделился своими ожиданиями относительно дальнейшего развития отношений между Украиной и Беларусью.

«Я бы очень хотел, чтобы война закончилась и что-нибудь изменилось в отношениях между нашими странами. Все-таки белорусский народ не начинал войну против Украины. Думаю, что это самый мудрый выбор или статус, в котором нужно оставаться белорусам», — завершил он.

Ранее Зеленский заявил о новой угрозе из Беларуси. Так, новые совместные военные учения Беларуси и России на белорусской территории могут угрожать безопасности Украины и белорусского народа. Он подчеркнул, что массовое накопление российских войск под предлогом учений уже раньше служило предпосылкой для нападения на Украину, и сейчас это вызывает большие риски. Более того, РФ готовит площадки для размещения ракет «Орешник» в Беларуси.