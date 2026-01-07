Зеленский заинтриговал ответом относительно новой должности Дмитрия Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, рассматривает ли он новую роль или должность для экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Этот вопрос глава государства прокомментировал журналистам.

Представители СМИ поинтересовались у Зеленского, рассматривает ли он новую роль или должность в государственных институтах для Кулебы после недавно проведенной с ним встречи.

«Не скажу», — коротко ответил президент.

Напомним, 5 января Зеленский встретился с Кулебой для обсуждения политической и информационной ситуации вокруг Украины. Президент подчеркнул важность сильного представления украинской позиции в мире и подчеркнул, что Кулеба остается «в команде Украины». По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время определить конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

По данным «РБК-Украина», Зеленский рассматривает возможность назначения Кулебы на должность главы Службы внешней разведки или на роль специального представителя президента. Глава государства стремится найти для экс-главы МИД системную роль, которая позволит эффективнее использовать его дипломатический опыт в военное время, однако окончательный формат работы будет зависеть от личного согласия самого Кулебы.