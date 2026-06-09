Зеленский заинтриговал заявлением о решающих ближайших месяцах

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее лето может решить очень многое. В частности, речь идет о предстоящих саммитах на уровне ЕС, G7 и НАТО.

Об этом заявил украинский лидер во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его словам, «очень важно подготовиться» к переговорам и решениям, которые могут быть приняты на саммитах на уровне Евросоюза, Группы семи и НАТО.

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«Июнь и июль этого года могут определить очень многое. Первое — нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война еще может ей что-нибудь принести», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что ВСУ усилили позиции на фронте и успешные атаки на логистику, нефтепереработку и военное производство России. В то же время страна-агрессорка теряет ежемесячно более 30 тыс. солдат убитыми и тяжело ранеными, а ее бюджет стагнирует.

«Надо давить дальше и вывезти Россию на дипломатический трек», — подчеркнул президент.

Россию накрывает кризис — что известно

Напомним, аналитики ISW сообщают о том, что проблемы в РФ уже невозможно скрыть . Впрочем, кремлевские чиновники продолжают игнорировать экономические проблемы, масштабный дефицит топлива, а они отчаянно представляют фасад экономической стабильности.

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Несмотря на проблемы, Кремль предоставляет приоритет финансированию своей войны в Украине, а диктатор Владимир Путин ошибочно хвастается успехами оккупационной армии на фронте, потому что нет точных разведывательных данных о реальной ситуации.

В свою очередь The Telegraph пишет о том, что война пришла в РФ и Кремль охватила тревога. После того, как дроны долетели до Москвы и Санкт-Петербурга для многих состоятельных россия война уже не далекий конфликт, который идет на востоке Украины, а непосредственно начинает влиять на их жизнь.

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