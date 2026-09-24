Зеленский заинтриговал заявлением о трехсторонних переговорах: важная встреча возможна вскоре

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с лидером США Дональдом Трампом и «фюрером» РФ Владимиром Путиным с потенциальным реальным результатом может состояться в декабре в Майами во время саммита G20.

Об этом глава государства высказался на полях Генассамблеи ООН.

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«Трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами на саммите G20», — сказал он.

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По словам Зеленского, предложенный формат США может стать возможностью для результативного диалога с участием Трампа, а также представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул, что Киев готов поддержать такой формат.

«Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Кремле раз заговорили о якобы желании мира, но нагло утверждают, что якобы именно Киев должен принять «определенные решения» для окончания войны. В то же время в администрации Путина выдвинули требование Зеленскому. В частности, о том, что он должен приехать в Москву для встречи с Путиным. В РФ даже заявили о готовности якобы обеспечить ему безопасность.

Заметим, во время Генассамблеи в Нью-Йорке Зеленский столкнулся с провокационными вопросами по поводу возможного визита в Москву. Пропагандисты Кремля раз требовали ответа. Президент жестоко и коротко ответил: «На ракете».

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