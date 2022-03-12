Зеленский записал видеообращение к итальянцам: "Запомните число 79 – столько детей погибли в Украине"

79 семей, которые потеряли самое ценное, но все еще вынуждены бороться, вынуждены собраться и выжить, и воевать, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народам Европы и, в частности, к итальянцам, которые 12 марта собрались на многотысячный митинг в поддержку государства.

В обращении глава государства рассказал европейцам о гибели украинских детей.

"Приветствую всех друзей Украины! Приветствую всех друзей Европы! Всех друзей свободы! Я знаю, что вас сегодня более 100 тысяч. Более 100 тысяч на площадях разных городов. Мы, украинцы, благодарны за это. И я прошу сейчас каждого из вас на каждой площади запомнить одно число... 79. Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам, что это значит. Для нашей жизни. Для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам. И миллионам, которые нас еще услышат", – обратился Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас переживает страшную войну, которую Европа не видела со времен Второй мировой.

"Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России. Это война против украинского народа – против мирных и искренних людей. Которых вы, я уверен, очень хорошо узнали за годы нашей независимости. Узнали и увидели, что мы с вами – очень похожие. Все одинаково ценим свободу. Все одинаково ценим равенство. Все одинаково хотим жить. Одинаково хотим только лучшего, самого светлого для наших детей, для наших семей", – сказал президент Украины.

Однако, добавил он, украинцы с итальянцами сейчас живут не одинаково.

"Сейчас, когда идет война. И когда в ней погибли тысячи человек! И когда в ней погибли уже 79 детей. 79!" – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что у каждого европейца есть фото родных – на рабочем столе или просто в телефоне, чтобы можно было посмотреть, когда сердце этого просит.

"Фотографии детей, фотографии родителей. Фотографии любимых. Мы даже не отдаем себе отчет, но всегда знаем, что эти фотографии – они не последние. Потому что мы верим, что увидим еще, как будут жить те, кто нам самые дорогие. Увидим, как наши любимые счастливы. Как растут наши дети. Как они взрослеют. Как пойдут в университет. Как будут работать. Как у них будут свои дети. Как потом мы будем играть с нашими внуками. Как будем встречать их из школы. Ужинать вместе", — добавил Зеленский.

Он продолжил, что каждый человек из миллионов живет такой надеждой – на мирную жизнь, на новые и новые фотографии, новые и новые воспоминания, новые и новые мгновения счастья, которых сейчас лишена Украина.

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"Мы с вами – пока идет война – в принципиально разных условиях. Когда вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее. Нормальное будущее. А для нас – то, что у нас есть – может быть в последний раз. Просто в последний раз. Сегодня и больше никогда. Как у 79-ти украинских детей. 79-ти украинских семей, разрушенных этой войной, вторжением России. 79-ть семей, которые потеряли самое ценное, но все еще вынуждены бороться, вынуждены собраться и выжить, и воевать. Воевать за будущее, которое для них уже закончилось. В тех фотографиях 79-ти убитых войной детей", — подчеркнул украинский лидер.

"И что мы должны сделать... Мы все – украинский народ... И вы – европейцы... Чтобы это число 79 хотя бы не изменилось. Хотя бы не росло. И чтобы Европа не забыла Украину-79. Российские войска осаждают украинские города. Они пытаются уничтожить их. Представьте это! Целые города! В 2022 году! В Европе", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее 12 марта в общении с иностранными журналистами Зеленский высказал мнение, что Россия проиграла на сегодняшний день войну – и даже не Украине, а российские власти исторически проиграли своему народу.

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