Зеленский заслушал доклад о фронте и пообещал врагу ответ на обстрел Запорожья

Глава государства сообщил о работе с партнерами над тем, "чтобы дальнобойность наших возможностей росла".

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронтах и пообещал ответить на российские ракетные обстрелы Запорожья.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 2 марта.

Президент сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по фронтовой и ситуации по безопасности. Общий доклад сделал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Также был доклад разведки.

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"Детально – по конкретным боевым направлениям, от командующих группировок наших войск. ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмута. ОСГВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского", – рассказал Зеленский.

"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что после вражеской атаки по Запорожью удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших на данный момент есть два человека.

Президент также проинформировал, что в ОСГВ "Одесса" доложили о ситуации на Южном направлении, в частности, по Херсону и области. Не был оставлен без внимания и север государства, граница.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – заметил Зеленский.

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Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и попали по многоэтажке в центре города. Были разрушены несколько этажей одного из домов и повреждены автомобили. Еще в 15 близлежащих домах выбиты окна и повреждены балконы.

По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки погибли четыре человека. Еще пять человек считаются пропавшими.

В больницах находятся семь пострадавших во время ракетной атаки. Спасатели продолжают работу на месте удара.

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