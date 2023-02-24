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Зеленский заверил, что "даже в таких условиях" есть потенциал по производству и поставке боеприпасов и оружия

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский заверил, что "даже в таких условиях" есть потенциал по производству и поставке боеприпасов и оружия

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки.

Об этом он рассказал в повседневном обращении к нации.

«Отдельно и очень подробно на Ставке рассмотрели вопросы производства и снабжения боеприпасами и оружием. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Зеленский поделился, думал, что война будет продолжаться еще год после начала вторжения.

Также украинский лидер добавил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор хочет оккупировать Киев.

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Дата публикации
Просмотры
464
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