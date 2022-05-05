Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат соответствующий ответ

Российские военные получат вполне практический ответ на поле боя.
Российские захватчики наносили очередной удар по украинским городам: по Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью, по городам Донбасса и другим регионам.
Об этом в ежедневном обращении отметил президент Украины Владимир Зеленский.
"Все эти преступления получат надлежащий ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя", — добавил он.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов" сообщил, что по состоянию на вечер 4 мая российские кафиры прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города.
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