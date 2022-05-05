Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат соответствующий ответ

Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат соответствующий ответ

Российские военные получат вполне практический ответ на поле боя.

Российские захватчики наносили очередной удар по украинским городам: по Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью, по городам Донбасса и другим регионам.

Об этом в ежедневном обращении отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все эти преступления получат надлежащий ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя", — добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов" сообщил, что по состоянию на вечер 4 мая российские кафиры прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города.

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