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Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат соответствующий ответ

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Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат соответствующий ответ

Владимир Зеленский / Associated Press

Российские военные получат вполне практический ответ на поле боя.

Российские захватчики наносили очередной удар по украинским городам: по Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью, по городам Донбасса и другим регионам.

Об этом в ежедневном обращении отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все эти преступления получат надлежащий ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя", — добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов" сообщил, что по состоянию на вечер 4 мая российские кафиры прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города.

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