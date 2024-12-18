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Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны

Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны

Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине — Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. В то же время, он почувствовал, что избранный президент США хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос конфликта в Украине.

Об этом он рассказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien, пишет "Укринформ".

«Трамп знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости», — прокомментировал глава Украины итоги переговоров с Трампом в Париже.

Он также добавил: «Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами».

По его словам, Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако у него еще нет доступа ко всей необходимой информации.

«Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке с одинаковым уровнем информации», — сказал он.

По мнению Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель для встречи с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

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