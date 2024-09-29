Зеленский заявил, что деятельность посла в США он будет обсуждать только и спикером Рады

Президент Владимир Зеленский заявил, что он может обсуждать деятельность украинских послов только со спикером Верховной Рады.

Таким образом, в эфире Fox News он отреагировал на просьбу прокомментировал возможность увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Это, знаете, конституция, и я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, при всем уважении", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон считает, что посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова организовала визит президента Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, чтобы помочь демократам в избирательной кампании. Поэтому он требует от украинского президента немедленно уволить ее с должности.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил о четком ответе, полученном от Трампа.

Читайте также: