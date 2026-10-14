Зеленский заявил, что его хотят отстранить от должности: кого обвинил

«Устранение меня ничего не изменит»: Зеленский сделал громкое заявление о своем президентстве / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые «великие ребята» хотят убрать его с должности.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

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«Некоторые большие ребята хотят меня изменить, потому что я никогда не признаю украинскую землю русской землей», — заявил он.

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В то же время Зеленский признал, что человеческие жизни важнее территории.

«Я реалист и понимаю, что люди важнее одного или двух километров. Но дело не в километрах — речь идет о земле и домах людей», — объяснил он.

Ведущий напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора избрать «нового лидера, способного заключить соглашение».

«Он (Трамп — Ред.) хочет, чтобы вы ушли», — откровенно сказал телеведущий Морган Зеленскому.

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В ответ Зеленский напомнил, что до него был другой президент (Петр Порошенко), который тоже противостоял агрессии России — еще до начала полномасштабного вторжения

«Кстати, когда я стал президентом, то Крым и часть Донбасса уже были оккупированы. И там был другой — президент Трамп это должен знать. И тогда была АТО — антитеррористическая операция. Достаточно долгое время. Вплоть до полномасштабного вторжения», — напомнил президент Украины.

Зеленский уверен, что следующий президент после него также будет защищать Украину.

«Я имею в виду, что устранение меня не изменит ничего. Если меня устранят, я уверен, что мой преемник — мужчина или женщина — будет защищать нашу страну, ведь это наш дом. Кто будет делать это лучше, кто хуже. Но мы говорим о Президенте Украины», — отметил он.

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Ранее Владимир Зеленский ответил, планирует ли подать в отставку.

Напомним, на днях Дональд Трамп отметился новым громким заявлением. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия раньше. Также Трамп добавил, что «пришло время для Украины избрать нового президента».

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