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Зеленский заявил, что его отношения с Венсом стали "более положительными"
Президент Зеленский прокомментировал свою первую встречу с вице-президентом США Ди Венсом после их публичного спора в Белом доме.
Президент Владимир Зеленский заявил, что его отношения с вице-президентом США Джеем Ди Венсом стали более положительными.
Об этом глава государства сказал на брифинге с журналистами.
Зеленский признал, что после визита в Ватикан его отношения с Венсом «более положительные, чем прежде». Разговор в Ватикане с Венсом и Рубио президент Украины назвал конструктивным и результативным.
«У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативен и конструктивен. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора», — сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.
Впоследствии состоялась первая встреча Зеленского и Ди Венса после публичного конфликта в Овальном кабинете Белого дома.