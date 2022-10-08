Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после войны: "С ним будет разбираться его общество"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба президента РФ Владимира Путина после войны. С Путиным будет разбираться российское общество.

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу BBC, которое опубликовала "российская служба BBC".

Президент отметил, что ему безразлично, выживет ли Путин после победы Украины в войне. Так же Зеленскому безразлична дальнейшая судьба российского диктатора.

Также читайте Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20: что говорят в ОП

"Россия тогда (после поражения в войне – ред.) будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать внутренние вопросы путем захвата других территорий. То есть они должны отойти на свои территории и начать работать, реформировать государство и так далее, то есть перейти во внутреннюю политику, и это правильно", – рассказал украинский лидер.

"Поэтому мне все равно, что будет с ним (Путиным – ред.). С ним будет разбираться его общество. Это будет сугубо их вопрос", – отметил Зеленский.

Заметим, что в России растет недовольство действиями Путина, поэтому в Кремле ему ищут замену. В этом контексте проходят закулисные переговоры с Западом. Об этом заявил украинский дипломат, глава МИД 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

Россия проиграет: Зеленский сообщил о важном решении Украины

Читайте также: