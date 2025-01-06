Зеленский заявил, что готов посетить инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский готов посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, если получит соответствующее приглашение.

Об этом он сообщил во время интервью с американским подкастером Лексом Фридманом.

"Я бы хотел приехать на инаугурацию, но, конечно, буду смотреть на то, что у нас будет происходить… Но я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что обычно лидеры других государств не приглашаются на церемонию инаугурации американских президентов.

"Есть лидеры, которые сами могут приехать – захотят и приедут… Для меня это очень тяжело. Я в гости без приглашения не могу. Путин – мы его не приглашали, а он к нам пришел. А я так не могу", – сказал Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, но готов его на ней принять.

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