Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным «в любой стране»

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с диктатором агрессорки России Владимиром Путиным «в любой стране».

Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что ждет шагов президента США Дональда Трампа, который может подтолкнуть хозяина Кремля к диалогу. По словам украинского президента, глава Белого дома оказывает достаточное влияние на «фюрера».

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Он может это сделать. Он президент Соединенных Штатов. Он всегда говорил, что у него очень хорошие, замечательные, сильные отношения с Путиным», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заверил, что Украина готова встретиться с Путиным в любой стране, кроме России.

Мы готовы встретиться в любой стране, не в Москве. В Соединенных Штатах или где-то в Европе или на Ближнем Востоке», — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не намерен приглашать Путина в Киев для встречи. Глава государства добавил, что россияне в 2022 году «без приглашения к нам пришли». По его словам, нет смысла приглашать «фюрера», ведь это деструктивно.

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Отметим, что в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, в процессе поиска путей завершения российско-украинской войны якобы удалось добиться «значительного прогресса».

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